Археологи нашли во Франции древний кельтский меч с запрещенными символами

INRAP: во Франции археологи откопали древний меч со свастикой.Специалисты Французского национального института Превентивных археологических исследований во время раскопок обнаружили два кельтских меча железного века.
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