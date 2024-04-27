Россия начала уничтожение железной дороги Украины: "Наши знают, куда бить, и бьют очень точно"

Мосты через Днепр до сих пор целы, а вот с железными дорогами для Украины теперь не всё так радостно: русские ракеты только за один день поразили сразу три ключевых узла, на которых находились к тому же живая сила и техника противника.
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