Узбеки показали, как русские их угнетали, но молчат как русские им на шару строят школы с больницами и дают деньги на халяву

Кто только не вытирает ноги о Россию: каждое, даже мелкое государство пытается пнуть вроде бы сильное государство, плюнуть в него.
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Ругать «оккупантов», параллельно с аппетитом жуя их бесплатный хлеб — удобно Это говорит только о нашей ГЛУПОСТИ. В мире понимают и боятся только силу. А мы лезем ко всякому ... с любовью и вместо банальной благодарности за спасение из средневекового феодализма, мы получили очередной сеанс русофобии за наш же счет. Все эти "стратегические партнеры" - страны с радостью проваливаются, даже не в феодализм, а в родо-племенное общество... Стоит их чуть-чуть подтолкнуть и вернутся ханства: Ферганское, Самаркандское, Кокандское и т.д. и т.п. Вот наши "стратегические партнеры"! А мы им аквапарки театры Университеты строим детей их горячими завтраками кормим когда у нас в России не все пенсионеры досЫта едят...Мантры на тему «Наши деды воевали» и «Мы все из СССР, наши предки вместе сражались с фашизмом» давно устарели. С фашизмом боролось другое поколение Которое ушло!
Наши начальники, не объясняя русским причину, вбивают в мозг басмачам о их превосходстве над русскими. При попытке русских сказать этому "нет" наталкивается на репрессии над русскими: много сюжетов, когда за русофобию басмачей не наказывают, но русским достаются плети, когда они поднимают голову и говорят открыто о несправедливости.
Привитое при СССР дружбонародство, пора изъять как отживший свое принцип... Никакой дружбы, никакого стратегического партнерства - как там у Маркса: товар - деньги товар... но с закрытыми границами.
И чтобы ни один Рус не погиб, защищая этих клятвопреступников. Их речи в их тела!
Чтоб эта ЛОЖЬ у них обязательно сбылась!
Ну и долго еще мы будем это терпеть? За державу обидно...
Бай,Бай,Бай,Бай,...
Очень полезная статья! Её надо изучать в российских школах, особенно в тех, где много пришлых школяров из Средней Азии! Изучать не для разжигания национальной розни, а для того, чтобы все понимали роль России во время СССР и вели себя достойно в соответствии с нормами нашей страны!