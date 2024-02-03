Куда пойдет рубль: какой будет курс доллара на следующей неделе Евгения КомароваФинансовые рынки остаются под вниманием, поскольку доллар, преодолев отметку в 90 рублей, становится объектом широкого обсуждения.
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