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Проявление ложной заботы, или Почему не стоит ждать опоздавших

Проявление ложной заботы, или Почему не стоит ждать опоздавших

Каждый знает людей, которые постоянно опаздывают. Они изо всех сил стараются на задерживаться, используют разные модные методы управления временем и занимаются самодисциплиной, но все повторяется снова и снова.

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