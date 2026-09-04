В Крыму создают первую крупную базу для боевых морских дронов для атак Украины — OSINT-аналитики

Новые спутниковые снимки озера Донузлав показывают сеть укрытий, которые могут использоваться для размещения российских беспилотных катеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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