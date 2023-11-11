Очередная гениальная многоходовка Путина сработала - Запад "подавился" российскими активами

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Комментарии
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Алла Зотова
👍
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5 час.
Алла Зотова
И то правда!
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5 час.
ГП
Галина Потапчик
Все четко, правильно, доходчиво и аргументировано Спа ибо!! Голосуй за ВВП!!!
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2 час.

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