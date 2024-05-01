«Нарушений не допущено» - омский Росприроднадзор о строительстве дома на Пригородной, соседи которого боятся, что их многоэтажка рухнет.
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«Нарушений не допущено» - омский Росприроднадзор о строительстве дома на Пригородной, соседи которого боятся, что их многоэтажка рухнет.