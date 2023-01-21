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В Кемерове полицейские и общественники организовали для «Студенческого десанта» волейбольный микс-матч

В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области и члены Общественного совета при Главном управлении организовали товарищеский микс-матч по волейболу с участием команд полиции региона, Кузбасского педагогического колледжа и Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии.

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