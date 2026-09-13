В России прокомментировали слова Рубио о том, что США на стороне Украины

Политик Вячеслав Никонов Евгения ГУСЕВА Госсекретарь США Марк Рубио заявил в своей речи, что США продолжат поддерживать Украину, несмотря на старания президента США Дональда Трампа найти компромисс и завершить конфликт.
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Искренние отношения (ненависть тоже) могут быть между людьми, в отношении политиков прежде всего прагматика и стремление следовать своему пониманию достижения поставленных целей. С народом "играют" на эмоциях.
Трамп импульсивен в своих устремлениях, подвержен сиюминутному порыву, заключение мира на Украине видит по-своему. Рубио выражает интересы определённых "слоёв" населения США, может быть большинства. Поэтому он в "команде" Трампа - чтобы не обвинили его в "симпатиях" к России.
Уже долгое время США проваливатся в яму и что бы глубже не провалится... им по старой, своей схеме - выгодны войны, от слова ВЫГОДА. ЕС им нужна уже не как партнёр и союзник, а зависимые и подчиняющиеся.
на Рубио клема ставить негде, - о чём можно ..?
Вся история России, ещё со времён романовского правления показывает, что правящая политическая элита, всегда в отношении своих геополитических противников ведёт себя как белые и пушистые, несмотря на то, что эти интересы идут во вред своему ОТЕЧЕСТВУ. Один период только, это 30-50 годы, когда действительно тогда СССР во главе СТАЛИНА И.В. вел независимую политику, особо не оглядываясь на оппонентов.
Нормальная такая политика)), один вражина все время пытается принизить роль России и возвысить себя, а другой все время пытается его поддерживать и всячески выпячивает его роль в формировании будущего сообщества. Кто за кого и за что играет?
Естественно, Украина - это наёмник всего Запада...