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Новости, события, факты

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В России прокомментировали слова Рубио о том, что США на стороне Украины

В России прокомментировали слова Рубио о том, что США на стороне Украины

Политик Вячеслав Никонов Евгения ГУСЕВА Госсекретарь США Марк Рубио заявил в своей речи, что США продолжат поддерживать Украину, несмотря на старания президента США Дональда Трампа найти компромисс и завершить конфликт.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Искренние отношения (ненависть тоже) могут быть между людьми, в отношении политиков прежде всего прагматика и стремление следовать своему пониманию достижения поставленных целей. С народом "играют" на эмоциях.
Трамп импульсивен в своих устремлениях, подвержен сиюминутному порыву, заключение мира на Украине видит по-своему. Рубио выражает интересы определённых "слоёв" населения США, может быть большинства. Поэтому он в "команде" Трампа - чтобы не обвинили его в "симпатиях" к России.

Профиль пользователя Вадим Лебедев
Вадим Лебедев

Уже долгое время США проваливатся в яму и что бы глубже не провалится... им по старой, своей схеме - выгодны войны, от слова ВЫГОДА.  ЕС им нужна уже не как партнёр и союзник, а зависимые и подчиняющиеся.

Профиль пользователя реванш
реванш

Вся история России, ещё со времён романовского правления показывает, что правящая политическая элита, всегда в отношении своих геополитических противников ведёт себя как белые и пушистые, несмотря на то, что эти интересы  идут во вред своему ОТЕЧЕСТВУ. Один период только, это 30-50 годы, когда действительно тогда СССР во главе СТАЛИНА И.В. вел независимую политику, особо не оглядываясь на оппонентов.

Профиль пользователя реванш
реванш

Нормальная такая политика)), один вражина все время пытается принизить роль России и возвысить себя, а другой все время пытается его поддерживать и всячески выпячивает его роль в формировании будущего сообщества. Кто за кого и за что играет?