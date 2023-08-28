Авиация МЧС России доставила в Приморье свыше 260 тепловых пушек

По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова сегодня самолёт Ил-76 МЧС России доставил в Приморье более 260 тепловых пушек и другого оборудования, которое в ближайшее время направят в пострадавшие от паводков муниципалитеты.