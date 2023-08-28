Закон, порядок, государство

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  • Ингерман Ланская
    а сколько при этом... сталене..... "платили" колхозникам? а какие пенсии старикам "платили"? ......а дармоеды-парт.чи...Указ принят. Росс...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Принимая такие законы мало вероятно что в России будут желающие работать простыми работягами.... Все захотят быть деп...Указ принят. Росс...
  • Юрий Ded
    Опять сашисты вброс сделали . Этот = закон и порядок = зарегистрирован в США . А вы и дальше возмущайтесь .Указ принят. Росс...

Авиация МЧС России доставила в Приморье свыше 260 тепловых пушек

Авиация МЧС России доставила в Приморье свыше 260 тепловых пушек

По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова сегодня самолёт Ил-76 МЧС России доставил в Приморье более 260 тепловых пушек и другого оборудования, которое в ближайшее время направят в пострадавшие от паводков муниципалитеты.

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