Юрий Подоляка в свежей сводке от 24.12.2024: Российские войска штурмуют Селидово: фронт на грани прорыва

Последние новости от Юрия Подоляки из зоны СВО на 24 декабря 2024 года. Российские войска продолжают активные наступления на Селидовском, Кураховском и Новосёловском направлениях, оказывая давление на украинские позиции и добиваясь тактических успехов.
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