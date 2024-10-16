Железнодорожники перевезли за лето через Крымский мост более 2 млн пассажиров

С 1 мая по 1 октября почти 1,8 миллионов автомобилей и автобусов проехали по Крымскому мосту. Об этом на совещании правительства РФ с участием президента РФ Владимира Путина заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.
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