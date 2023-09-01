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Кессел хочет продолжить карьеру. Форвард готов к тому, что его рекордная в истории НХЛ серия по числу игр без пропусков может завершиться

35-летний форвард не имеет контракта на сезон-2023/24.  Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщает, что Кессел дал понять командам, что возможный пропуск матчей не будет для него проблемой.

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