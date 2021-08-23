Украинцам рассказали, как сэкономить на автогражданке в 2021 году

Содержание автомобиля — «удовольствие» не дешевое. Если есть возможность сэкономить при покупке полиса автогражданки, не навредив качеству, почему бы это не сделать? Предлагаем 6 полезных советов, которые помогут снизить стоимость страховки до 40%.