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Украинцам рассказали, как сэкономить на автогражданке в 2021 году

Украинцам рассказали, как сэкономить на автогражданке в 2021 году

Содержание автомобиля — «удовольствие» не дешевое. Если есть возможность сэкономить при покупке полиса автогражданки, не навредив качеству, почему бы это не сделать? Предлагаем 6 полезных советов, которые помогут снизить стоимость страховки до 40%.

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