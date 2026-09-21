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Газета.ру

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Песков ответил на вопрос об оценке Путины качества работы ГД при Володине

Песков ответил на вопрос об оценке Путины качества работы ГД при Володине

Президент высоко оценивает работу Госдумы прежнего созыва, но в Кремле обычно не комментируют «кадровые дела».

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