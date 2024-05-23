Раненого косака выбросило на берег в Камчатском крае

У побережья Камчатки был обнаружен раненый самец косатки, выброшенный на берег местными жителями. По словам очевидцев, на его теле было видно множество серьезных травм, но причины их получения пока неизвестны.
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