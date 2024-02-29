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Чебесков: В БРИКС предложили идею объединения биржевых инфраструктур

Чебесков: В БРИКС предложили идею объединения биржевых инфраструктур

Заместитель министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков после встречи глав минфинов и ЦБ БРИКС сообщил, что многие государства выразили поддержку идеи по интеграции биржевой инфраструктуры участников объединения.

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