2024-й стал годом китайских машин в России: популярность Chery взлетела вдвое, в топ-3 вошли Haval и Geely

Эксперты «Авито Авто» проанализировали спрос и цены на новые автомобили в России за 2024 год. По итогам исследования интерес к новым машинам вырос на 32,1% по сравнению с 2023 годом, при этом средняя стоимость осталась на уровне 2,95 млн рублей.