Слово и дело

9 390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Их в России не ждут.Пусть не возвращаются.Сбежавшие знамени...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    а нам это надо?Сбежавшие знамени...
  • Ol Solos
    Что-нибудь придумают: почему бы пожизненно в депутатское кресло не посадить? Дальнобойщики попадают в такие жесткие п...Худяков раскритик...

Диетолог Диллон: свекольный сок поможет снизить давление

Диетолог Диллон: свекольный сок поможет снизить давление

Овощные соки являются питательными и полезными для здоровья. Напиток из свеклы помогает снизить артериальное давление всего за три-шесть часов, рассказал диетолог Бен Диллон в беседе с Daily Express.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх