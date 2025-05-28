Узнали, как финны дают вторую жизнь вещам и преображают городское пространство

Как сделать городские пространства более живыми и вовлечь в них жителей? Соседняя Финляндия показывает пример: в теплое время года, особенно по выходным, города оживают благодаря puistokirppis — уличным блошиным рынкам, которые устраивают прямо в парках, скверах и на улицах.
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