Узнали, как финны дают вторую жизнь вещам и преображают городское пространство

Как сделать городские пространства более живыми и вовлечь в них жителей? Соседняя Финляндия показывает пример: в теплое время года, особенно по выходным, города оживают благодаря puistokirppis — уличным блошиным рынкам, которые устраивают прямо в парках, скверах и на улицах.