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Царьград

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Пермскому краю списали задолженность в размере 528,5 миллионов рублей

Пермскому краю списали задолженность в размере 528,5 миллионов рублей

Всего долги были списаны с восьми регионов России.Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал документ о списании задолженности с Пермского края по налоговым платежам от реализации новых инвестиционных проектов, полученных в прошлом году.

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