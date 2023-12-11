Пермскому краю списали задолженность в размере 528,5 миллионов рублей

Всего долги были списаны с восьми регионов России.Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал документ о списании задолженности с Пермского края по налоговым платежам от реализации новых инвестиционных проектов, полученных в прошлом году.
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