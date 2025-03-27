Совет Федерации укрепляет борьбу с телефонным мошенничеством новыми мерами

Совет Федерации одобрил закон по противодействию телефонным мошенничествам. Вводятся обязательная маркировка звонков и запрет для банков на использование иностранных мессенджеров, что направлено на защиту клиентов от необоснованных финансовых рисков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии