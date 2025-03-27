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Совет Федерации укрепляет борьбу с телефонным мошенничеством новыми мерами

Совет Федерации укрепляет борьбу с телефонным мошенничеством новыми мерами

Совет Федерации одобрил закон по противодействию телефонным мошенничествам. Вводятся обязательная маркировка звонков и запрет для банков на использование иностранных мессенджеров, что направлено на защиту клиентов от необоснованных финансовых рисков.

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