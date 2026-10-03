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Царьград

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Нетаньяху пригласил пилота героя на День Независимости Израиля

Нетаньяху пригласил пилота героя на День Независимости Израиля

Индийский пилот Смит Маччхар предотвратил катастрофу на рейсе FlyDubai. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пригласил его и Нарендру Моди на День Независимости Израиля.

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