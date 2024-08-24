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Daily Storm

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Миллиардера Павла Дурова задержали во Франции

Миллиардера Павла Дурова задержали во Франции

Основателя Telegram обвиняют в отказе от сотрудничества с правоохранительными органамиМиллиардер и создатель Вконтакте и Telegram Павел Дуров был задержан французскими правоохранителями в Париже.

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