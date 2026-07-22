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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков о критике женского футбола: «Это все стереотипы, сейчас он развивается. В женской ЛЧ футболистки технически обучены, с футбольным IQ»

Полузащитник « Локомотива » Алексей Батраков считает, что негативное отношение к женскому футболу связано со стереотипами.

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