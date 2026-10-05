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Живая Кубань

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Программист Евгений Касперский отмечает день рождения. Создатель известного антивируса помнит каждый уголок родного Новороссийска

Программист Евгений Касперский отмечает день рождения. Создатель известного антивируса помнит каждый уголок родного Новороссийска

Программист Евгений Касперский отмечает день рождения. Создатель известного антивируса помнит каждый уголок родного Новороссийска4 октября известному российскому программисту Евгению Касперскому исполняется 61 год.

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