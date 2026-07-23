Единая Россия запустила проект "Единое мнение"

Иван Скворцов, руководитель Экспертного клуба Петербурга. Молодежь, Руководитель комиссии по законодательству Молодежного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга "Единая Россия, традиционно, во всем первая.
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