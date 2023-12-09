Прогноз погоды в Крыму на 9 декабря 🌧🌊 В Симферополе +7 и небольшой дождь В Севастополе +10 и небольшой дождь В Евпатории +6 и небольшой дождь В Джанкое +5 и пасмурно В Ялте +12 и небольшой дождь В Алуште +12 и небольшой дождь В Керчи +6 и небольшой дождь В Армянске +3 и пасмурно В Бахчисарае +10 и небольшой дождь В Феодосии +8 и пасмурно В Судаке +10 и пасмурно Крым 24 | @tvcrimea24.