Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman выразил мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось всего полгода, чтобы добиться успеха в конфликте.
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