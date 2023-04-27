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Профессор Уилласи-Уилси в статье для The Scotsman заявил, что у Зеленского осталось полгода, чтобы добиться успеха в конфликте

Профессор Уилласи-Уилси в статье для The Scotsman заявил, что у Зеленского осталось полгода, чтобы добиться успеха в конфликте

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman выразил мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось всего полгода, чтобы добиться успеха в конфликте.

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