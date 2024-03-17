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Сторонник террористов из РДК* хотел отравить гуманитарку в Белгороде

Сторонник террористов из РДК* хотел отравить гуманитарку в Белгороде

ТАСС/URA.RU/Анна Майорова В Белгородской области правоохранители задержали сторонника террористов из "Русского добровольческого корпуса"*, который хотел отравить гуманитарную помощь, предназначенную для военных и гражданских.

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