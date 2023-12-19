Актер Джеймс Маккэффри, известный по игре «Max Payne», умер в возрасте 64 лет

Американский актер ирландского происхождения Джеймс Маккэффри, чьим голосом говорит детектив Макс Пэйн в одноименной серии игр, скончался 17 декабря в возрасте 64 лет, сообщают “Аргументы и факты” со ссылкой на издание Tmz.
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