Актер Джеймс Маккэффри, известный по игре «Max Payne», умер в возрасте 64 лет

Американский актер ирландского происхождения Джеймс Маккэффри, чьим голосом говорит детектив Макс Пэйн в одноименной серии игр, скончался 17 декабря в возрасте 64 лет, сообщают “Аргументы и факты” со ссылкой на издание Tmz.