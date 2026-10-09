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На Сейшелах гигантских черепах стало больше, чем людей

На Сейшелах гигантских черепах стало больше, чем людей

Популяция гигантских черепах на атолле Альдабра на Сейшельских островах достигла 180 тысяч особей. Вид находился на грани вымирания, пишет CNN.

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