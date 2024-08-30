Движение транспорта будет временно закрыто на одной из улиц Южно-Сахалинска в связи с благоустройством набережной

В Южно-Сахалинске готовятся к работам по благоустройству набережной реки Рогатка. Для этого с 1 сентября с 9:00 до 22:00 будет временно ограничено движение транспорта по одной из ключевых улиц города – Детскому областному центру.
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