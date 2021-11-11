Politpres

3 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Хочу задать вопрос Российским политикам и чиновникам... Как получается что бизнес Россиян погибает, а у мигрантов и г...«Коммерсант»: рег...
  • StarPer
    Хотят скрыть возрастающее количество кавказских преступников.Парламент Чечни п...

О главном с Минкультом: успехи на Западе и уникальные проекты российского кино

О главном с Минкультом: успехи на Западе и уникальные проекты российского кино

Какие российские фильмы оценили критики за рубежом? Что выбирают россияне? Насколько важен патриотический посыл в кино для подрастающего поколения? На эти и другие вопросы «Народных Новостей» ответила пресс-служба Министерства культуры России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх