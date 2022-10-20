Заноза

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Варшава на краю опасной авантюры

Варшава на краю опасной авантюры

На днях польское издание Dziennik Polityczny разместило сообщение, что Варшава рассматривает возможность создания «Украинского автономного округа» из-за «украинских беженцев, с которыми полякам придётся научиться жить бок о бок» Источник: eurasia.

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