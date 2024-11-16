ИИстинные чувства: жители РФ ждут эмоций от своих умных колонок

Больше четверти россиян верят в то, что нейронные сети в будущем начнут испытывать реальные эмоции. При этом пользователи из РФ уже сейчас на регулярной основе признаются им в любви и советуются по конфиденциальным вопросам, как свидетельствуют данные всероссийского опроса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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