ИИстинные чувства: жители РФ ждут эмоций от своих умных колонок

Больше четверти россиян верят в то, что нейронные сети в будущем начнут испытывать реальные эмоции. При этом пользователи из РФ уже сейчас на регулярной основе признаются им в любви и советуются по конфиденциальным вопросам, как свидетельствуют данные всероссийского опроса.