Российским водителям дали советы по снижению расходов на топливо

Автоэксперт Матвеев: Сэкономить на бензине можно, изменив стиль вождения Перед тем, как начать думать о том, как снизить затраты на машину, нужно решить, какой период она будет использоваться, обозначил гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.
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