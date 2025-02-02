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FiNE NEWS

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Российским водителям дали советы по снижению расходов на топливо

Российским водителям дали советы по снижению расходов на топливо

Автоэксперт Матвеев: Сэкономить на бензине можно, изменив стиль вождения Перед тем, как начать думать о том, как снизить затраты на машину, нужно решить, какой период она будет использоваться, обозначил гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

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