В Республике Тыва сотрудники полиции выявили факт незаконного оборота наркотиков в крупном размере

На территории республики МВД по Республике Тыва проводится оперативно-профилактического мероприятия «Мак», в рамках которого сотрудники полиции выявляют и пресекают факты незаконного оборота наркотических средств.
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