Врач назвал первые признаки отказа печени из-за алкоголя

Следует обращать внимание на цвет кожи Первые признаки отказа печени из-за спиртного включают усталость, потерю аппетита, боли в животе, желтушность кожи и глаз, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии