Разработчики Temtem решили закрыть Temtem: Showdown и завязать с киберспортом Команда ...

Разработчики Temtem решили закрыть Temtem: Showdown и завязать с киберспортомКоманда игры Temtem, посвященной сбору монстров, прекращает официальную работу над своими соревновательными проектами, чтобы сосредоточиться на основной игреЧитать дальше → источник.
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