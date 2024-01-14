Разработчики Temtem решили закрыть Temtem: Showdown и завязать с киберспортом Команда ...

Разработчики Temtem решили закрыть Temtem: Showdown и завязать с киберспортомКоманда игры Temtem, посвященной сбору монстров, прекращает официальную работу над своими соревновательными проектами, чтобы сосредоточиться на основной игреЧитать дальше → источник.