Морена здравствуйте! Не знаю, будете вы публиковать мое письмо, но решил написать свое мнение о женщинах 25-45 лет, основанное на реальном жизненном опыте.
Зачем нормальному мужику женщины 25-45 лет…
Комментарии
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Святогор Князев
И зачем этого урода выставили на всеобщее??? Он что показатель взросления общества? Или какая-то целевая аудитория? Может быть важный элемент развития общества? Это мусор! Ветер развеет этот слой пыли и мусора и из-под него выйдет наружу глянец человеческих отношений,
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14 час.
Homo Sapiens
а действительно, зачем вообще мужикам женщины? Лучше с правой рукой, следуя такой логике! Если раньше важность придавалось понятию любви, то сейчас -- только секс! Да и женщины -- меркантильные шалавы, им нужны только деньги... кроме того, популярен радикальный феминизм "МеТоо" и прочее подобное фуфло, так что от женщин лучше держаться подальше... Увы, время такое поганое!
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11 час.
Леонид Гришин
Да уж. Время такое, каждый живёт в своё удовольствие. Ну бывают какие то времена, тяжко на душе. развеять мысли то ли тело. а так зачем. Если кто то в чём то когда то .Да нафиг надо . Жизнь она одна. Спокойно не торопясь. Пошёл в магазин долго ходил. Ну и что. Да стоял разговаривал встретил знакомого или знакомую. Это крах света. И зачем это надо. Лесом Лесом .
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7 час.
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