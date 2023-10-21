Зачем нормальному мужику женщины 25-45 лет…

Святогор Князев И зачем этого урода выставили на всеобщее??? Он что показатель взросления общества? Или какая-то целевая аудитория? Может быть важный элемент развития общества? Это мусор! Ветер развеет этот слой пыли и мусора и из-под него выйдет наружу глянец человеческих отношений,

Homo Sapiens а действительно, зачем вообще мужикам женщины? Лучше с правой рукой, следуя такой логике! Если раньше важность придавалось понятию любви, то сейчас -- только секс! Да и женщины -- меркантильные шалавы, им нужны только деньги... кроме того, популярен радикальный феминизм "МеТоо" и прочее подобное фуфло, так что от женщин лучше держаться подальше... Увы, время такое поганое!