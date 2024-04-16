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Кому жизнь сладкую да волю вольную, а кому штраф за самоспасение и самопомощь.

Кому жизнь сладкую да волю вольную, а кому штраф за самоспасение и самопомощь.

Сладкой жизнью своего талантливого сына, нашедшего свое профессиональное призвание не на бескрайне-богатых Северах нашей Родины, а в местечке поуютнее, прославился мэр пострадавшего от затопления из-за не выдержавшей встречи с буйством стихии дамбы — Василий Козупица.

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