Кому жизнь сладкую да волю вольную, а кому штраф за самоспасение и самопомощь.

Сладкой жизнью своего талантливого сына, нашедшего свое профессиональное призвание не на бескрайне-богатых Северах нашей Родины, а в местечке поуютнее, прославился мэр пострадавшего от затопления из-за не выдержавшей встречи с буйством стихии дамбы — Василий Козупица.
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