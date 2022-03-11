Ефимов: Москва поддержит бизнес долгосрочными закупками

Правительство Москвы в целях импортозамещения распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных Владимир Ефимов.
Правительство Москвы в целях импортозамещения распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных Владимир Ефимов.
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