Аргументы и Факты

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Ефимов: Москва поддержит бизнес долгосрочными закупками

Ефимов: Москва поддержит бизнес долгосрочными закупками

Правительство Москвы в целях импортозамещения распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных Владимир Ефимов.

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