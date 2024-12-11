78.ru: в Петербурге юноша отравился таблетками, которые ему дали знакомые

Подросток из Петербурга попал в больницу с отравлением. Об этом сообщает 78.ru. Как рассказала мать пострадавшего, накануне 14-летний юноша пришел домой из школы и сказал, что устал, после чего лег спать.
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