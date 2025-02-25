В РПЦ объяснили, в чем смысл Масленичной недели для православных

26 февраля 2025 в 01:30 ❘ Масленичная неделя по христианской традиции является подготовкой к Великому посту, рассказал news настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов.
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