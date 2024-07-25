Глава минздрава Татарстана заявил о всплеске смертности в регионе

КАЗАНЬ, 25 июля, ФедералПресс. Начало 2024 года в Татарстане ознаменовалось всплеском смертности. Об этом сообщил глава регионального минздрава Марсель Миннуллин в ходе пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта «Здравоохранение» в республике.
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