Глава минздрава Татарстана заявил о всплеске смертности в регионе

КАЗАНЬ, 25 июля, ФедералПресс. Начало 2024 года в Татарстане ознаменовалось всплеском смертности. Об этом сообщил глава регионального минздрава Марсель Миннуллин в ходе пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта «Здравоохранение» в республике.