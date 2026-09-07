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Nitecore представила аккумулятор 18650 за $30 для работы при -40 °C

Nitecore представила аккумулятор 18650 за $30 для работы при -40 °C

Компания Nitecore представила литий-ионный аккумулятор NL1840AW формата 18650, ориентированный на использование в экстремально холодных условиях.

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