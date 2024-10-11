Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу о хулиганских действиях в отношении пожилой женщины в Красноярском крае

В социальных медиа опубликовано видео, на котором запечатлено, как в Красноярске мужчина применяет насилие в отношении пожилой женщины за сделанное ему замечание, а также угрожает ей предметом, похожим на нож.
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