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Татар-информ

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Жительница РТ зарезала возлюбленного на глазах его бывшей подруги

Жительница РТ зарезала возлюбленного на глазах его бывшей подруги

Жительница Татарстана убила возлюбленного на глазах его бывшей подруги. Как сообщили «Татар-информу» в Управлении Росгвардии по РТ, необычная компания из 39-летнего мужчины, его 28-летней возлюбленной и 39-летней бывшей подруги собралась в одной из квартир на улице Рафикова в Буинске.

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